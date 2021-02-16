Тренер объяснил проблемы Мироновой в стрельбе

https://static.news.ru/photo/6e23528c-708c-11eb-ac5c-96000091f725_660.jpg Светлана Миронова Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший тренер женской сборной России Леонид Гурьев объяснил, с чем связаны проблемы Светланы Мироновой в стрельбе и что помогло их решить в индивидуальной гонке.

Мне кажется, у неё чаще проблемы возникают не при ветре, а в контактной борьбе. В прошлом году она зашла на штрафной круг в эстафете, в Эстерсунде взяла шесть запасных патронов. Когда начинается борьба, она забывает, для чего приходит на рубеж. Нужно перестроить себя на работу на рубеже от контактной борьбы и беготни за соперницами. Часто в пылу борьбы спортсменки начинают «куролесить» на рубеже. Надо перестроиться, ведь стрельба требует других качеств, — рассказал Гурьев NEWS.ru.

Также специалист отметил хорошую работу старшего тренера сборной России Михаила Шашилова со своей подопечной, благодаря которой он помог ей проанализировать ошибки и забыть негатив от предыдущих гонок.

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