https://static.news.ru/photo/154a0dd8-605a-11ea-ba08-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров объяснил, почему лидер команды Александр Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Мы поговорили насчёт эстафеты. Сказал ему, что мы хотим попробовать молодых, он возражать не стал, отметив, что может не бежать, — цитирует Белозёрова ТАСС.

Эстафетная гонка пройдёт 7 марта в 19:00 мск. В ней примут участие Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Ранее NEWS.ru писал о том, что победителем спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в чешском Нове-Место, стал норвежец Йоханнес Бё, преодолевший дистанцию 10 километров за 24 минуты 56,8 секунды и не допустивший ни одного промаха на двух огневых рубежах. Лучшим из российских биатлонистов стал Эдуард Латыпов, заняв 17-ю строчку в итоговом протоколе гонки. Матвей Елисеев финишировал 38-м, Александр Логинов — 65-м.