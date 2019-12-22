Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Норвежка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском городе Анси.

Спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 38 минут 52,8 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (+1.24,9; 2), третье — шведка Линн Перссон...