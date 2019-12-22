https://static.news.ru/photo/3d8ab29e-24d1-11ea-8a1f-fa163e074e61_660.jpgНикита ПоршневФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Старший тренер мужской сборной РФ по биатлону Сергей Белозёров считает, что россияне показали неудовлетворительные результаты на третьем этапе Кубка мира во французском городе Анси из-за плохой работы лыж.
У меня есть видеоинформация, снятая на длинном спуске, где останавливаются лыжи. У ведущих спортсменов они катят на 25–30 метров дальше. Есть проблемы в техническом оснащении, — цитирует Белозёрова «Чемпионат».
Ранее норвежец Йоханнес Бё занял первое место в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира во Франции. Лучший из россиян Логинов занял 11-е место (+2.17,4; 2), Поршнев финишировал 18-м (+3.18,4; 1). Елисеев занял предпоследнее, 29-е место. Его отставание составило 6 минут 8 секунд, несмотря на то что он прошёл всю гонку без промахов, писал NEWS.ru.