Тренер о победах Большунова: «Считаю, что сезон удался»

https://static.news.ru/photo/7427ab2a-84d6-11eb-874e-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко оценил выступления своего подопечного. По его словам, сезон-2020/21 был удачным для спортсмена.

За весь сезон он достиг почти всех целей, которые были поставлены. Он стал чемпионом мира, он выиграл «Тур де Ски», он выиграл общий зачёт Кубка мира <...>. Было очень большое количество побед на этапах Кубка мира. Я считаю, что сезон удался, — сказал тренер телеканалу «Звезда».

Накануне стало известно, что Большунов занял первое место в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Он преодолел 15 км классическим стилем за 34 минуты 7,1 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+18,4 секунды), третьим стал его соотечественник Пол Голберг (+18,9).

Россиянин получил Большой хрустальный глобус за победу в общем зачёте Кубка мира и Малый хрустальный глобус как победитель дистанционного зачёта.

Как писал NEWS.ru, сумма призовых Большунова составила €197,4 тысячи. По сравнению с прошлым сезоном он улучшил результат почти на €13 тысяч.