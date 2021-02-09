Тренер норвежцев оценил шансы биатлонистов России в первой эстафете на ЧМ

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Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам публиковать на личных страницах в соцсетях гимн, герб, флаг и другие государственные символы России во время чемпионата мира по биатлону.

За нарушение запрета представителям сборной РФ может быть вынесено предупреждение. В IBU рассказали ТАСС, что российских журналистов это правило не касается, так как представители СМИ не попадают под санкции Всемирного...