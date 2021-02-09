Тренер норвежцев оценил шансы биатлонистов России в первой эстафете на ЧМ

https://static.news.ru/photo/290edd90-6b2f-11eb-a0a9-96000091f725_660.jpgЗигфрид МазеФото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Французский тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал, кто станет конкурентом для его соотечественников в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Турнир стартует с этой гонки 10 февраля.
Россию на трассе представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Если мы посмотрим в таблицы общего зачёта, то увидим, что у нас в составе двое лучших из мужского тотала и двое лучших — из женского. Поэтому нас можно считать фаворитами. <...> Кто наш главный конкурент? Как минимум шесть команд могут выиграть. В первую очередь это Россия, затем Германия, Франция, Италия, Швеция, — цитирует Мазе Sport24.ru.
Специалист уточнил, что каждая из названных им команд способна побороться не только за место на пьедестале, но и за победу в гонке.
Её старт намечен на 17:00 мск.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам публиковать на личных страницах в соцсетях гимн, герб, флаг и другие государственные символы России во время чемпионата мира по биатлону. За нарушение запрета представителям сборной РФ может быть вынесено предупреждение.