https://static.news.ru/photo/a8e9d414-7032-11ea-b06d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Qian Weizhong/Global Look Press

Тренер Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг Роланд рассказал, что США окутала паника из-за пандемии коронавируса.

Я не хочу думать, что это серьёзно и нам всем «крышка». В США вокруг страшная паника. Люди очень боятся, не понимая, что от коронавируса умирает гораздо меньше людей, чем от любой другой болезни, — сказал Роланд корреспонденту NEWS.ru.

Ирвинг — персональный тренер звёзд мирового баскетбола, таких как Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»), Трэй Янг («Атланта Хокс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс»).

По последним данным на 27 марта, инфекцией коронавируса заразились более 538 тысяч человек, из которых 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России — 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявили 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек. Умерли три человека.

Полное интервью с баскетбольным тренером НБА будет опубликовано на сайте NEWS.ru в отделе «Спорт» 28 марта.