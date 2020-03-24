https://static.news.ru/photo/96758116-6dd0-11ea-bea0-fa163e074e61_660.jpg Ирвинг Роланд Фото: Irving Roland/facebook.com

Ассистент главного тренера клуба Национальной баскетбольной лиги «Хьюстон Рокетс» с 2016 по 2019 год Ирвинг Роланд сообщил, что ряд спортсменов употребляют допинг и обходят правила запрета употребления наркотических веществ.

Допинга не должно быть в спорте. Даже несмотря на легализацию марихуаны в некоторых штатах, спортсмены не могут её употреблять. Игроки сдают тесты много раз в год. Если в крови будут обнаружены наркотики, то карьера любого игрока закончится. Понятно, что всё равно ряд спортсменов, не только в баскетболе, умудряются обходить правила, — сказал Роланд корреспонденту NEWS.ru.

Однако 32-летний специалист утверждает, что в баскетболе лично с этим не сталкивался.

Полное интервью с баскетбольным тренером НБА читайте на сайте NEWS.ru в отделе «Спорт».