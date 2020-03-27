https://static.news.ru/photo/aaea893c-702f-11ea-9fd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Ирвинг Роланд, персональный тренер Коби Брайанта рассказал, как относится к обвинениям бывшего атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» в изнасиловании.

Я не могу в это не верить, но я не знаю более идеального человека, чем Коби. Каждый может совершать ошибки. Но после каждой ошибки мы выносим уроки, — сказал Роланд корреспонденту NEWS.ru.

В 2003 году Коби арестовали по обвинению в изнасиловании 19-летней горничной отеля в Колорадо, где он восстанавливался после травмы колена. Игрок признал факт сексуальной связи с потерпевшей, при этом отрицая её насильственный характер. 1 сентября 2004 года окружной судья округа Игл Терри Ракригл отклонил обвинения против Брайанта после того, как прокуроры потратили более 200 тысяч долларов на подготовку к суду, а также потому что обвинявшая его девушка сообщила, что не желает давать показания в суде против Брайанта.

26 января 2020 года 41-летний Брайант погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Полное интервью с баскетбольным тренером НБА будет опубликовано на сайте NEWS.ru в отделе «Спорт» 28 марта.