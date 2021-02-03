Тренер назвал самых перспективных молодых биатлонистов России

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Многократная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых рассказала о последствиях перенесённой в сентябре операции из-за проблем со спиной, из-за которой она пропускает сезон-2020/21.

Я бы не сказала, что мне стало очень легко после операции. Два-три дня могла хорошо сгибаться и разгибаться, а потом всё стало так же. Что бы я не пробовала, мне...