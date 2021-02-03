Тренер назвал самых перспективных молодых биатлонистов России

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал самых перспективных молодых российских биатлонистов.
Серохвостов выделялся ещё в прошлом году на юниорском чемпионате мира, где он бежал на одном уровне с Халили. Других ярких юниоров сейчас нет, но в юношеской команде тоже на подходе скоростные ребята — Олег Домичек и Денис Иродов, но их пока рановато привлекать на подготовку со взрослой сборной. У них есть хорошие скоростные данные, поэтому надо уделить внимание их переходу к юниорскому, а затем и к мужскому возрасту. У Андрея Вьюхина неплохой ход, но какие бы тренеры ни брались за его стрельбу, ничего не получалось. Есть хороший парень Александр Корнев, который показывает достойную скорость. Но их надо не выводить на результат сейчас, а готовить с прицелом на переход во взрослый спорт, создавая им хорошую базу, — рассказал Хованцев NEWS.ru.
Полностью интервью с Хованцевым