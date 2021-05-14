Тренер назвал главную проблему российского биатлона

https://static.news.ru/photo/6d72be0a-b4ab-11eb-ae1e-96000091f725_660.jpg Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-главный тренер сборной РФ Анатолий Хованцев рассказал о главной проблеме российского биатлона при подготовке молодых спортсменов.

Основная проблема в форсировании подготовки в юном возрасте за счёт высокой интенсивности, в копировании подготовки взрослых спортсменов, подгонка спортсменов под юниорскую команду и юниорские чемпионаты, ранний вывод молодых спортсменов на уровень интенсивности сборных команд. Это приводит к выхолащиванию, и примеров тому масса в лице спортсменов, выигравших кучу медалей на юношеских и юниорских стартах и потерявшихся во взрослом биатлоне, — рассказал Хованцев NEWS.ru.

Также специалист отметил, что федерация зачастую ставит во главу угла подготовку к Олимпиаде, забывая, что база закладывается в младшем возрасте и подготовке на этом этапе также нужно уделять серьёзное внимание.

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