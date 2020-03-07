https://static.news.ru/photo/92e24e3a-6083-11ea-8fd0-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, что спортсменке сейчас нелегко из-за непопадания на чемпионат мира.

Сейчас не самый простой момент. Она на катке, тренируется, всё по плану. Но мне кажется, она немного упала духом. У нас сейчас есть ребята, которые готовятся к чемпионату мира, и она не в их числе. Хотя она этого заслуживает, потому что она отличная фигуристка, — цитирует тренера Sports.ru.

Ранее 20-летняя спортсменка была вынуждена сняться после короткой программы с чемпионата России, который прошёл в Красноярске, из-за проблем с ботинками. Однако она вышла на показательное выступление, но в перевязанном правом коньке. У Медведевой были проблемы с коньками с самого начала турнира. Спортсменка выступала с короткой программой в повреждённом ботинке и, набрав 71,08 балла, заняла пятое место.

NEWS.ru писал о том, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тысяч за выступление, за рубежом — по €10 тысяч.