Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Две французские велосипедные команды Cofidis и Groupama-FDJ, а также российская Gazprom-RusVelo находятся на карантине в отеле Абу-Даби (ОАЭ).

Я должен признать, что это очень сюрреалистический опыт. Это разочаровывает, потому что не было никаких положительных случаев. Все тестирования были отрицательными, но по какой-то причине мы всё ещё заперты на...