Брайан Орсер, канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, что спортсменка наконец приняла своё тело.
Она просто любит быть женщиной, она любит добавлять эту женственность в фигурное катание. Мне кажется, что теперь она приняла своё тело и осознала, что может дать этому виду спорта. И это здорово, я рад, что она приняла себя, — цитирует Орсера Inside Skating.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тыс. за выступление, за рубежом — по €10 тыс.
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