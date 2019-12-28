https://static.news.ru/photo/f4530a2e-2979-11ea-a8c9-fa163e074e61_660.jpgБрайан Орсер и Евгения МедведеваФото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
Личный тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер расстроен вынужденным снятием его подопечной с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске из-за проблем с коньками.
Медведева была в фантастической форме. Конькам всего несколько недель, поэтому мы не ожидали этого. Это трагически ужасно после тяжелой работы, — цитирует Орсера Sport24.
Медведева выступала с короткой программой в повреждённом ботинке и, набрав 71,08 балла, заняла пятое место. Она снялась с чемпионата России и не выступила с произвольной программой, писал ранее NEWS.ru.