Брайан Орсер и Евгения Медведева Брайан Орсер и Евгения Медведева Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Личный тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер расстроен вынужденным снятием его подопечной с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске из-за проблем с коньками.

Медведева была ​в фантастической форме. Конькам всего несколько недель, поэтому мы не ожидали этого. Это трагически ужасно после тяжелой работы, — цитирует Орсера Sport24.

Медведева выступала с короткой программой в повреждённом ботинке и, набрав 71,08 балла, заняла пятое место. Она снялась с чемпионата России и не выступила с произвольной программой, писал ранее NEWS.ru.

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