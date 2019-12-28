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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России, который проходит в Красноярске.

Завтра мы увидимся, но без прыжков, к сожалению. Исполню один из моих любимых номеров под Билли Айлиш, — сказала Медведева в эфире Первого канала. Она также рассказала, что её следующее...