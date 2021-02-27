Тренер лыжников Норвегии: выиграть у Большунова без скутера невозможно

https://static.news.ru/photo/3166b606-7990-11eb-8a26-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум прокомментировал результаты мужского скиатлона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. По его словам, победивший россиянин Александр Большунов был настолько хорош, что его подопечные ничего не смогли с ним сделать без скутера.

Выступление россиянина было одним из лучших из всех, что Носсуму получилось увидеть, сообщает Аftenposten.

Тренер уточнил, что лыжники Норвегии в этот раз не применяли против Большунова командную тактику. Все её известные виды не помогли бы обыграть россиянина в скиатлоне, считает Носсум.

В гонке, которая состоялась 27 февраля, Большунов впервые в карьере завоевал золотую медаль чемпионата мира. Прежде у него получилось выиграть только четыре серебра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорф. Результат российского лыжника — 1 час 11 минут и 33,9 секунды на дистанции 15+15 километров. Золотая медаль россиянина стала для национальной команды РФ первой медалью на ЧМ.