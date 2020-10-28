Тренер Лопухов ответил на допинговое обвинение Устюгова

https://static.news.ru/photo/b244ba12-193b-11eb-8f79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tedesco 777/wikipedia.org

Бывший старший тренер мужской сборной России Николай Лопухов, под чьим руководством отстранённый за допинг биатлонист Евгений Устюгов выступал в 2011–2014 годы, прокомментировал его дисквалификацию.

Перед стартами у него всегда был повышенный гемоглобин около 180. Это было для нас проблемой, но это его свойство от природы. У меня тоже повышенный гемоглобин. Такое свойство бывает у некоторых людей, и это вовсе не говорит о каких-то нарушениях. Я знаю, что и руководство СБР было в курсе этой проблемы, мы писали в IBU, объясняли ситуацию, — рассказал Лопухов NEWS.ru.

Также тренер отметил, что считает решение дисквалифицировать Устюгова величайшей глупостью и что никто не контактировал с ним на эту тему в ходе расследования.

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