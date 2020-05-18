Тренер Логинова рассказал о проблемах с подготовкой у биатлонистов

Личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова Александр Касперович рассказал, как намерен решать вопрос с горными сборами своего подопечного, и поделился планами на подготовку в летний период.
В июне мы планируем провести сбор на стандартном стрельбище и приступить к роллерной подготовке. Всё идёт нормально. У Александра боевое настроение и он готов работать. Также мы продумали горную подготовку на случай, если нас не будут пускать за рубеж. С горами у нас беда, но если откроют Сочи и Кисловодск, планируем поехать туда, — рассказал Касперович NEWS.ru.
Также специалист объяснил, почему не хотел бы проводить сбор на Алтае, так как Семинский перевал всё-таки далековат и не хотелось бы перемещаться на самолёте, где люди контактируют в замкнутом пространстве.
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