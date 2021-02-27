Тренер Логинова рассказал о его планах готовиться с командой

https://static.news.ru/photo/76983604-790a-11eb-bdac-96000091f725_660.jpg Александр Логинов, Александр Касперович Фото: instagram.com/kasperovichbiathlon

Личный тренер лучшего российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал, что его подопечный готов к следующему сезону тренироваться в составе национальной команды. К сезоне-2020/21 Александр готовился самостоятельно.

Я всегда говорил, что нужно готовиться с командой, может быть, проводить с ней не все, но самые ключевые сборы. Он достаточно взрослый спортсмен, самостоятельный и исполнительный. Мы всё это обговорим, если навстречу пойдут СБР и старший тренер Каминский. Мы договорились с ним встретиться между эстафетами, но не получилось. Потом созвонились, но решили, что это не телефонный разговор. Нужно встретиться в Нове-Место и обсудить все нюансы. У меня хорошие отношения с ним, — рассказал Касперович NEWS.ru.

Также тренер отметил, что весь сезон получился у Логинова скомканным, но при этом после перехода на самостоятельную подготовку он не работал в своё удовольствие.

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