Тренер Логинова назвал бредом уроки физкультуры в школе

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, заявил, что уроки физкультуры в школе не способствуют физическому развитию подрастающего поколения. Как специалист сказал RT, после этого парни попадают в армию и не могут подтянуться восемь раз.

У меня два сына, внуки подрастают, и я постоянно так или иначе наблюдаю за тем, как ведётся физическая подготовка на школьных уроках физкультуры. Это же бред полный! Парни оканчивают школу, идут в армию, и из сотни призывников только трое могут восемь раз подтянуться. По прежним школьным меркам — на троечку, — сказал Касперович.

Как сказал наставник, в бытность работы юниорской сборной России по биатлону он проводил своеобразный тест: бросал мяч в направлении воспитанников. Таким образом, он хотел проверить их реакцию и координацию.

Люди даже не пытались этот мяч ловить — шарахались. Потому что координации у большинства нет вообще, — заключил Касперович.

Логинов является чемпионом мира по биатлону 2020 года в спринте. Также на его счету серебряная и четыре бронзовые медали первенства планеты, четыре победы на чемпионате Европы. На зимней Олимпиаде в Сочи Александр принял участие только в индивидуальной гонке, в которой занял 30-е место, а Игры в Пхёнчхане пропустил из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова ответила на слова норвежца Тарье Бё, назвавшего российского спортсмена Александра Логинова мошенником. Бывшая биатлонистка считает, что норвежцы только и занимаются тем, что пытаются очернить спортсменов из РФ.