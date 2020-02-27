https://static.news.ru/photo/ef948048-59d1-11ea-b348-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист Александр Логинов, прояснил ситуацию с иском к сотруднице Международного союза биатлонистов (IBU).

По его словам, спортсмен, ставший в Италии чемпионом мира, сильно удивился сообщениям о его претензиях к антидопинговому менеджеру IBU Саре Фуссек-Хаккарайнен. Именно она инициировала обыски в номере Логинова в Антхольце, что помешало биатлонисту достойно завершить выступления на чемпионате мира.

Кугаевский добавил, что Логинов в настоящее время находится в Саратове с семьёй и отдыхает от биатлона, сообщает ТАСС.

Так что речи об иске сейчас не идёт. При этом он готов бороться за своё честное имя, но пока ещё не определился, какой путь для этого выбрать, — пояснил тренер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что информацию об иске к Саре Фуссек-Хаккарайнен распространил Александр Касперович, личный тренер Логинова. Касперович отметил, что иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред. Тренер считает, что действия менеджера IBU привели к тому, что спортсмен не смог выйти на масс-старт.