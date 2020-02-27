Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист Александр Логинов, прояснил ситуацию с иском к сотруднице Международного союза биатлонистов (IBU).
По его словам, спортсмен, ставший в Италии чемпионом мира, сильно удивился сообщениям о его претензиях к антидопинговому менеджеру IBU Саре Фуссек-Хаккарайнен. Именно она инициировала обыски в номере Логинова в Антхольце, что помешало биатлонисту достойно завершить выступления на чемпионате мира.
Кугаевский добавил, что Логинов в настоящее время находится в Саратове с семьёй и отдыхает от биатлона,
Так что речи об иске сейчас не идёт. При этом он готов бороться за своё честное имя, но пока ещё не определился, какой путь для этого выбрать, — пояснил тренер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что информацию об иске к Саре Фуссек-Хаккарайнен распространил Александр Касперович, личный тренер Логинова. Касперович отметил, что иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред. Тренер считает, что действия менеджера IBU привели к тому, что спортсмен не смог выйти на масс-старт.
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