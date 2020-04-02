Тренер Кугаевский заявил, что не подписывал письмо против Драчёва

https://static.news.ru/photo/f0961ed0-74a6-11ea-8ce7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер команды Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский заявил, что не подписывал письмо ветеранов российского биатлона с призывом уйти в отставку к президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчёву.

Я не видел даже текст этого письма, и ко мне никто с ним не обращался. О своей якобы подписи узнал вчера вечером от самого Драчёва, и был этим взбешён. Я всегда выражал свою позицию и отстаивал её открыто и от своего имени, но подписывать письма и быть пешкой в игре Тихонова против Драчёва я не собираюсь, — рассказал Кугаевский NEWS.ru.

Под опубликованным в нескольких ведущих СМИ письмом стояли подписи 24 специалистов, однако Анна Богалий, Виктор Юрлов, Геннадий Раменский, Геннадий Ковалёв, Владимир Барнашов, Геннадий Челюканов и теперь Максим Кугаевский заявили, что не подписывали его.

Как писал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв сравнил письмо с призывом покинуть пост главы СБР с розыгрышем.