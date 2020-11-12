Тренер Каминский рассказал о вспышке коронавируса в биатлонной команде

https://static.news.ru/photo/c951fa5a-24e7-11eb-86d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: biathlonrus.com

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о ситуации в команде с заболеванием коронавирусом и в каком состоянии находится перенёсший болезнь Пётр Пащенко.

Нам было важно посмотреть, как он отреагирует на скоростную работу, но две гонки подряд ему было бы бежать сложновато. И всё-таки это контрольная тренировка. Задачу он выполнил, хотел бежать масс-старт, но мы пообщались и решили сделать тренировочную работу, чтобы лучше подойти к сезону. При этом мы рассматриваем его как кандидата на поездку на Кубок мира, — рассказал Каминский в интервью NEWS.ru.

Также тренер рассказал о ситуации с другими заболевшими, Александром Поварницыным и Никитой Поршневым, которые сейчас находятся на карантине, а не в расположении команды.

Поварницын остался в Алдане, и два дня назад у него был ещё положительный тест. Теперь, на днях, он должен будет пройти его снова. Поршнев заболел совсем недавно, и будем следить за его состоянием. У нас постоянно кто-то заболевает, но наших мер пока недостаточно. Переезды влияют нехорошо. Вроде в Алдане мы купировали ситуацию, но оказалось, что недостаточно. Любой спортсмен может заболеть, но по моим наблюдениям, есть ряд спортсменов, которые очень берегутся, и с ними всё в порядке, а есть те, кто не осознаёт важность мер безопасности и профилактики, — добавил Каминский.

Как писал NEWS.ru, старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал итоги контрольных тренировок команды на сборе в Ханты-Мансийске и прогресс Евгения Гараничева.