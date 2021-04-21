Тренер Кайшевой: Шашилов не вставлял нам палки в колёса

https://static.news.ru/photo/c3be298e-a330-11eb-90b2-96000091f725_660.jpg Ульяна Кайшева Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Личный тренер биатлонистки сборной России Ульяны Кайшевой Ильшат Нигматуллин рассказал о взаимоотношениях со старшим тренером сборной страны Михаилом Шашиловым.

По сезону мы с Шашиловым обсуждали все нюансы работы, начиная с её первого сбора в Ижевске, куда он приезжал. По соревновательному сезону он нам не мешал. Всю функциональную работу мы провели сами в полном объёме. Никаких палок в колёса нам не было. Ответственность за её функциональную готовность, включая все хорошие и провальные гонки, я беру на себя, потому что функциональную работу она делала по моим планам, — рассказал Нигматуллин NEWS.ru.

Нигматуллин полностью курировал предсезонную подготовку Кайшевой в прошедшем сезоне, который получился лучшим в её карьере. Биатлонистка заняла пятое место на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) и пробилась в двадцатку лучших в общем зачёте.

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