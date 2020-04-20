Тренер Кабуков: Логинову должен был признаться в допинге, как Шарапова

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Кандидат на пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону Роберт Кабуков считает, что лидеру национальной команды Александру Логинову необходимо было рассказать о том, как в его организме оказался допинг.

Так или иначе история дисквалификации Логинова и его молчания будет периодически всплывать. Я считаю, что ему действительно нужно было в своё время обо всём этом рассказать. Страницу перелистнуть и покончить с этим, идти дальше, — цитирует Кабукова РИА Новости.

Он привёл в пример Марию Шарапову, которая сразу провела пресс-конференцию и призналась в употреблении мельдония.

Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещённого ЭПО. Он вернулся в спорт в 2016-м.

Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.