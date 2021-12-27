Тренер из «Хрустального» выставляла оценки дочке Тутберидзе на ЧР

Тренер из отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70» Майра Абасова судила соревнования в танцах на льду на чемпионате России, сообщает «Спорт-Экспресс». Среди участников соcтязаний был танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые занимаются в «Хрустальном». Дэвис является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. На турнире их дуэт завоевал серебряные медали, что вызвало большой общественный резонанс.

Согласно кодексу этики, на чемпионате России по фигурному катанию тренеры обязаны сообщать о возможной личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение возложенных обязательств. Неизвестно, сообщала ли Абасова об этом.

Российская пара Александра Степанова и Иван Букин выиграла чемпионат России — 2022 по фигурному катанию. За произвольный танец фигуристы получили 134,61 балла. Второе место заняли Дэвис и Смолкин, набрав 207,70 балла. На третьем месте расположились Елизавета Худайбердыева и Егор Базин (195,75).

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин в эфире Первого канала заявили, что они «блатные», так как у них известные родители. Глеб — сын актёра Бориса Смолкина.