Тренер гандбольного клуба «Виктор» назвал причины поражения от ЦСКА

https://static.news.ru/photo/40b9ef60-3d45-11eb-98d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mhccska.ru

Мужской гандбольный клуб ЦСКА на домашней арене обыграл ставропольский «Виктор» со счётом 28:24 в матче Суперлиги. Наставник гостей Сергей Клёнов объяснил главные причины поражения.

В первом тайме было 10 невынужденных потерь, из которых получили 7-8 отрывов, не хватило реализации, у соперника вратарь хорошо сыграл. Провал первого тайма не позволил навязать борьбу на вторую половину. Да, в итоге мы сократили отставание до четырёх мячей, — сказал Клёнов после матча.

Он отметил, что кардинальных перемен в составе соперника после предыдущей встречи нет, однако нападение заметно изменилось по комбинации, ЦСКА стал играть более плотно и жёстко в обороне.

Мы донесли ребятам в перерыве, что нужно реализовывать созданные моменты, — заключил специалист.

Первая половина игры далась «армейцам» даже слишком легко, однако во втором тайме сопернику удалось немного выправить ситуацию. Крайний Игорь Сорока рассказал, за счёт чего «красно-синие» удержали преимущество.

Нам удалось показать в обороне то, что обсуждали. Мы заранее разобрали комбинации соперника, мы сделали отрыв, с которым уже нельзя было конкурировать. Тем не менее все 60 минут они старались сократить отрыв, что и удалось. Мы не могли расслабиться ни на секунду, потому что могли упустить победу, — отметил Сорока после матча.

Он отметил, что после перерыва команда начала экспериментировать над комбинациями.

Мы начали пробовать непривычные комбинации, чтобы их потренировать. Это было обоюдное решение с Велимиром Петковичем, так что надеюсь, что нам не «прилетит» за второй тайм, — заключил он.