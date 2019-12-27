Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ян Лесли считает, что для чемпионата страны и сборной России будет лучше, если все игроки национальной команды будут выступать в местном первенстве.
Для всего российского гандбола важно и то, чтобы в будущем всех игроков национальной команды сохраняли в своём чемпионате, а не отпускали уезжать куда-то за границу. Надо продолжать инвестировать в развитие молодых игроков, чтобы у нас в итоге был какой-то выбор для национальной команды. И последняя вещь: нужно больше специалистов по физподготовке. Везде. Это всё позволит российскому чемпионату расти, а не стагнировать, — цитирует слова Лесли NEWS.ru.
Он добавил, что в Венгрии, например, идёт большая финансовая поддержка местному чемпионату со стороны властей.
Полностью интервью с наставником «армейцев» можно прочитать здесь.
Ранее NEWS.ru писал, что гандболистка Юлия Маркова призналась, что готова поехать на Олимпиаду в любом статусе.
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