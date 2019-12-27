https://static.news.ru/photo/920842a0-28aa-11ea-9d1a-fa163e074e61_660.jpg Ян Лесли Фото: whccska.ru

Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ян Лесли считает, что для чемпионата страны и сборной России будет лучше, если все игроки национальной команды будут выступать в местном первенстве.

Для всего российского гандбола важно и то, чтобы в будущем всех игроков национальной команды сохраняли в своём чемпионате, а не отпускали уезжать куда-то за границу. Надо продолжать инвестировать в развитие молодых игроков, чтобы у нас в итоге был какой-то выбор для национальной команды. И последняя вещь: нужно больше специалистов по физподготовке. Везде. Это всё позволит российскому чемпионату расти, а не стагнировать, — цитирует слова Лесли NEWS.ru.

Он добавил, что в Венгрии, например, идёт большая финансовая поддержка местному чемпионату со стороны властей.

Полностью интервью с наставником «армейцев» можно прочитать здесь.

Ранее NEWS.ru писал, что гандболистка Юлия Маркова призналась, что готова поехать на Олимпиаду в любом статусе.