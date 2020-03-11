https://static.news.ru/photo/b9c05d2e-6391-11ea-a738-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко оскорблён решением Федерации лыжного спорта Норвегии (NSF) отказаться от участия в заключительных этапах Кубка мира в Канаде и США из-за распространения инфекции коронавируса.

Это не то, как бы мы хотели выиграть Кубок мира! Тот факт, что норвежцы не приедут, является проявлением неуважения к другим странам, — цитирует Бородавко The Daily Skier.

На данный момент 23-летний биатлонист лидирует в общем зачёте Кубка мира. В активе Большунова 2221 очко. Обогнать россиянина мог лишь норвежский спортсмен Йоханнес Клебо, на счету которого 1726 очков.

Таким образом, Большунов досрочно за пять гонок до конца сезона стал победителем в общем зачёте лыжников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный российский лыжник, олимпийский чемпион Сочи-2014 на дистанции 50 километров Александр Легков заявил, что лидеру общего зачёта Александру Большунову ни в коем случае нельзя расслабляться, пока у соперников есть даже мизерная возможность сместить россиянина с первого места. Хотя, по его словам, если сезон проходной, все европейцы выступают расслабленно.