Тренер бойца UFC Волкова отреагировал на смерть основателя «Самбо-70»

Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, в беседе с NEWS.ru высказался о смерти основателя спортивной школы «Самбо-70» Давида Рудмана. Он назвал смерть тренера большой потерей и отметил, что учился и работал со множеством его учеников.

Я несколько раз видел его, учился с ребятами на одном курсе, когда получал первое образование. И учился вместе с ребятами из его школы «Самбо-70», и у меня много друзей оттуда — тот же самый Елесин Николай, он курсом старше меня был — но тоже выпускник этой школы. Знаком со многими и знаю только положительные отзывы об этой школе. Плюс, когда я учился, в студенческие годы, там проходили ещё и тренировки по карате. Поэтому для всех самбистов, и для мира единоборств России это уж точно, — утрата неожиданная. Вы меня ошарашили, очень жаль, — сказал Кияшко.

28 сентября 1970 года Рудман основал школу «Самбо-70» в Москве. О его смерти стало известно во вторник, 8 февраля. Он скончался на 79-м году жизни. Рудман был советским самбистом и дзюдоистом, заслуженным тренером СССР по этим видам спорта.

Также Рудман был двукратным чемпионом Европы по дзюдо и чемпионом мира.

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