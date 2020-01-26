https://static.news.ru/photo/aade3ed0-4045-11ea-86e9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Белозёров Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Старший тренер мужской сборной России подвёл итоги мужского масс-старта в Поклюке и поделился оптимизмом.

Стрельцов вдвойне молодец. Он доказал, что способен решать высокие задачи. Это резерв национальной команды. Матвею Елисееву можно поставить оценку удовлетворительно, так как он выполнил план на гонку. Логинов начал сегодня с запасом, чтобы собраться на стрельбе, но когда понял, что высокое место занять не может, после чего продолжил бороться, — сообщил Белозёров NEWS.ru.

Также тренер отметил, что не хотел ставить Матвея Елисеева в индивидуальную гонку, но с оптимизмом смотрит на то, как команда подходит к главному старту сезона.

Как писал NEWS.ru, российские биатлонисты повторили антирекорд за всю историю — 25 гонок без медалей.