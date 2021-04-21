Тренер биатлонистки Кайшевой рассказал о её подготовке к следующему сезону

https://static.news.ru/photo/87774034-a32e-11eb-9fee-96000091f725_660.jpg Ульяна Кайшева Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Личный тренер биатлонистки сборной России Ульяны Кайшевой Ильшат Нигматуллин рассказал, как его подопечная начала подготовку к предстоящему сезону и почему она отказалась от поездки на море.

Каждый день проводим работу поддерживающего характера. Никаких песков и пляжей у нас не будет. Это сто процентов. Также хотелось бы, чтобы весной мы улетели на Эльбрус и там провели работу: походили в походы, побегали на роллерах. На этой высоте много что можно сделать. Она тяжёлая, но даёт хороший эффект. Мы можем провести этот сбор до начала централизованной подготовки, пока все свободны и занимаются своими делами, — рассказал Нигматуллин NEWS.ru.

Также наставник выразил обеспокоенность, что не сможет продолжить индивидуальную работу с Кайшевой в олимпийском сезоне, так как руководство СБР и старший тренер женской сборной Михаил Шашилов считают, что она должна тренироваться в команде.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».