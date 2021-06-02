Тренер академии Плющенко рассказал о конфликте Трусовой и Косторной

https://static.news.ru/photo/1f46f7e2-c391-11eb-8dc3-96000091f725_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер Сергей Розанов, представляющий академию «Ангелы Плющенко», рассказал, почему двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная не занимались вместе в школе Евгения Плющенко. Слова тренера приводит Sport24.

По словам Розанова, когда его только пригласил в свою академию двукратный олимпийский чемпион, он тренировал Трусову. Однако вскоре прекратил из-за того, что к его группе присоединилась Алёна Косторная.

Они (Трусова и её родители) посчитали нужным, что со мной не надо работать дальше, потому что я занимаюсь с Алёной. Ок. На тот момент была цель — просто спокойно работать с фигуристами, — сказал Розанов.

Сергей Розанов несколько сезонов тренировал в группе Этери Тутберидзе в «Хрустальном». В мае 2020 года он перешёл в академию «Ангелы Плющенко».

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал в состав тренеров сборной России на сезон-2021/22.