Трефилов: Родину и землю защитит только тот, кто на ней живёт

https://static.news.ru/photo/b8125606-3f8e-11eb-91c2-fa163e074e61_660.jpg Евгений Трефилов Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зарубежному специалисту трудно понять все российские нюансы, а родную землю в самые тяжёлые моменты будет защищать только человек, который на ней живёт долгие годы, считает титулованный тренер Евгений Трефилов.

Так он отреагировал на выступления женской сборной России по гандболу на чемпионате Европы. Россиянки 15 декабря проиграли Дании со счётом 23:30 и выбыли из борьбы за медали. Теперь им предстоит сыграть за пятое место с представительницами Голландии. Под руководством Трефилова сборная страны выиграла Олимпиаду-2016 и четыре чемпионата мира.

Я считаю, что Родину и землю будет защищать только тот человек, который на ней живёт. И думаю, что как бы мы плохо ни выступили, к команде надо подтягивать своих специалистов. К сожалению, мы упустили момент, когда перебирали несколько кандидатур, — отметил он.

По его мнению, своих специалистов необходимо «натаскивать через горнило, через что-то плохое», чтобы они поняли, что такое «хорошее».

Вот, пишут «великий тренер Трефилов», но то, через что меня протащили, где-то волоком, где-то пинками — это было хорошей школой. И свои есть свои, — поделился тренер.

Он подчеркнул, что не имеет ничего против нового тренера сборной, испанца Амброса Мартина, однако многие иностранные специалисты, приезжающие в Россию, работают «от забора до обеда».

Всё, больше они не работают. Я не знаю условий контракта Мартина, но они подписывают их не так, как русские тренеры. Я ни одного контракта толком ни с кем [из клубов] не подписывал, мы просто договаривались, — рассказал Трефилов.

По его словам, в таких случаях приходилось ругаться и тогда зарплату могли повысить или нет, однако такого, чтобы он «выбивал деньги через суд», никогда не было, передаёт РИА Новости.

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