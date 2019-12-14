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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что не думает о завершении карьеры.

Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё...