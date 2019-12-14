Евгений Трефилов Евгений Трефилов Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Вице-президент Федерации гандбола России и бывший тренер женской сборной Евгений Трефилов прокомментировал третье место российских спортсменок на чемпионате мира.

В конце турнира сумели собраться, а после такого проигрыша собраться очень трудно. Кричал на трибуне больше, чем на игре. Я очень за них рад, — цитирует Трефилова ТАСС.

Ранее женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии, писал NEWS.ru. Россиянки в финале обыграли сборную Норвегии со счётом 33:28.

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