Вице-президент Федерации гандбола России и бывший тренер женской сборной Евгений Трефилов прокомментировал третье место российских спортсменок на чемпионате мира.
В конце турнира сумели собраться, а после такого проигрыша собраться очень трудно. Кричал на трибуне больше, чем на игре. Я очень за них рад, —
цитируетТрефилова ТАСС.
Ранее женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии, писал NEWS.ru. Россиянки в финале обыграли сборную Норвегии со счётом 33:28.
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