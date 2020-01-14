https://static.news.ru/photo/1f22efaa-36ca-11ea-99aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Hillergren/Tt/Global Look Press

Главный тренер женского гандбольного клуба «Кубань» и экс-наставник женской сборной России Евгений Трефилов прокомментировал поражение мужской национальной команды исландцам во втором матче на чемпионате Европы по гандболу со счётом 23:34

Я смотрел на игру команды и не видел коллектива, не видел никаких совместных действий. Ребята физически подсели, команда не готова. Их избили, — сказал Трефилов корреспонденту NEWS.ru.

Россия потеряла шансы в борьбе за выход из группы и за путёвку на Олимпиаду после результата встречи национальных команд Венгрии и Дании разошлись ничьёй — 24:24.

Мужская сборная не выступает на Олимпийских играх уже в третий раз: до этого спортсмены не смогли отобраться на ОИ 2012 и 2016 годов.

С полным интервью Евгения Трефилова можно ознакомиться на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».