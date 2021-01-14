Трефилов об обвинениях СAS: мы всё время почему-то оправдываемся

https://static.news.ru/photo/300ac524-5689-11eb-abe6-fa163e074e61_660.jpg Евгений Трефилов Фото: Владимир Колов (vazm6)/wikimedia.org

Знаменитый тренер, первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал опубликованный документ Спортивного арбитражного суда (CAS), в котором говорится о причастности российской власти к «сокрытию сокрытия» государственной допинговой схемы.

Знаете, почему это раз за разом повторяется? Когда встречаешься с хамами, нужно по-хамски отвечать. В противном случае мы всё время будем виноваты. Мы постоянно почему-то оправдываемся. Пора уже занять более-менее строгую позицию. Роль российского правительства? А почему о китайской делегации никто не заикается вообще? Они на своей домашней Олимпиаде в Пекине в 2008 году брали медали во всех дисциплинах, а на последующих Играх уже ничего. Там тоже всё очень непонятно, но их никто не трогает. Китай сейчас большая держава, поэтому на них никто не прыгает — вот и вся причина, — сказал Трефилов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

CAS опубликовал мотивировочную часть решения на 186 страницах по делу о споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Спортивный арбитражный суд обвинил правительство России в сокрытии факта сокрытия допинговых схем.

Ранее NEWS.ru писал, что Трефилов прокомментировал предложение комитета спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на Олимпиадах в ближайшие два года композицию «Катюша».