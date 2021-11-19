Трефилов назвал глупостью решение МОК по допуску трансгендеров к турнирам

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов охарактеризовал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска трансгендеров к соревнованиям как «глупость и тупость». Прославленный специалист считает логичным шагом создание отдельных соревнований для сменивших пол атлетов, его слова приводит Metaratings.

Это глупость и тупость. Мужчина резко почувствовал себя женщиной, а дальше что? Пробежал 100 метров с женщинами, опередил всех — и что? Ну медаль завоевал, как женщина, только в мужском коллективе он будет вращаться. Смотрите, у нас есть соревнования для людей с ограниченными возможностями. В чём проблема создать такие же соревнования для трансгендеров? Пусть там мучаются, и не надо смешить людей такими советами. Это потихоньку убивает нормальный спорт, как допинг, — заявил Трефилов.

Экс-тренер сборной России отметил, что физически более сильные девушки имеют преимущество над соперницами в соревнованиях по гандболу.

17 ноября МОК заявил, что не станет учитывать уровень тестостерона при допуске спортсменок к Олимпийским играм. Как сообщили в пресс-службе, отныне действующие ранее правила по максимально допустимому уровню гормона для девушек не будут иметь силы, а федерации по видам спорта смогут сами определять правила участия в женских соревнованиях трансгендеров и девушек с особенностями полового развития.

Ранее президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов поддержал инициативу МОК по борьбе с дискриминацией трансгендеров. В то же время функционер выразил мнение, что такие спортсмены должны соревноваться в отдельных группах.