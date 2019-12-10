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Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Еремеев дал свою оценку решению WADA отстранить Россию от мирового спорта на ближайшие четыре года.

Если не касаться политики, то решение WADA очень негативное. Спорт должен быть вне всей этой истории. О примерном раскладе сил слышал ещё пару месяцев назад, но не верил, что такое...