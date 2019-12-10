Легендарный российский тренер по гандболу Евгений Трефилов, комментируя решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России на четыре года, заявил, что необходимо, чтобы российская команда поехала на Олимпиаду.
Надо, чтобы всё это безобразие закончилось в конце концов... Просто хочется, чтобы наши руководители больше не вляпывались, — приводит слова бывшего главного тренера женской сборной «Спорт-Экспресс».
Тренер добавил, что всей правды до конца не узнаем, но «нужно, чтобы команда была на Олимпиаде и чтобы все знали — есть такая страна Россия, которая может немножко подпортить кому-нибудь портрет».
Ранее экс-наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов назвал беззубостью происходящее вокруг российского спорта, писал NEWS.ru.