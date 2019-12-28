https://static.news.ru/photo/e71cd788-295e-11ea-8388-fa163e074e61_660.jpg Максим Траньков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков считает, что на чемпионате России, который проходит в Красноярске, фигуристкам ставят слишком высокие оценки.

На международном уровне будет сложно получать такие высокие оценки, но на чемпионате России подобное случается. Да и почему бы не подтолкнуть спортсменок к ещё более высоким результатам, — цитирует Транькова RT.

Он также отметил, что это может быть связано с тем, что у судей могут быть свои фавориты.

Ранее Евгения Медведева досрочно завершила тренировку перед выступлением с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию. Медведева на тренировке пропустила большую часть прыжков, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа, писал NEWS.ru.