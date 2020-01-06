Максим Траньков Максим Траньков Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.

А мы почему не в курсе? — написал спортсмен в Twitter.

В комментариях под этим постом он добавил, что получал намного меньше.

Ранее Авербух рассказал, сколько профессиональные фигуристы зарабатывают за участие в ледовых шоу. По его словам, спортсмены получают от 150 до 200 тысяч за один выход, писал NEWS.ru.

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