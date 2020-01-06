https://static.news.ru/photo/a54e4540-30bf-11ea-895b-fa163e074e61_660.jpg Максим Траньков Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.

А мы почему не в курсе? — написал спортсмен в Twitter.

В комментариях под этим постом он добавил, что получал намного меньше.

Ого, а мы почему не в курсе??? https://t.co/qhC36RGmIV — Maxim Tran'kov (@xam_trankov) 5 января 2020 г.

Ранее Авербух рассказал, сколько профессиональные фигуристы зарабатывают за участие в ледовых шоу. По его словам, спортсмены получают от 150 до 200 тысяч за один выход, писал NEWS.ru.