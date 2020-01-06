Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
А мы почему не в курсе? — написал спортсмен в Twitter.
В комментариях под этим постом он добавил, что получал намного меньше.
Ого, а мы почему не в курсе???— Maxim Tran'kov (@xam_trankov)
https://t.co/qhC36RGmIV 5 января 2020 г.
Ранее Авербух рассказал, сколько профессиональные фигуристы зарабатывают за участие в ледовых шоу. По его словам, спортсмены получают от 150 до 200 тысяч за один выход, писал NEWS.ru.
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