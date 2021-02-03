Траньков отреагировал на решение ISU допускать фигуристов на ЧМ по видео

https://static.news.ru/photo/e3027f1e-662e-11eb-9153-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Рапутов/wikipedia.org

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) позволить фигуристам записать видео своих программ для допуска на чемпионат мира.

Это решение вызвано пандемией коронавируса. Не могут же все подряд приехать на чемпионат мира. Для этого была создана специальная сетка отбора, технического минимума. Так как международные турниры невозможно было проводить в этом сезоне, приняли такое решение, — сказал Траньков в разговоре с корреспондентом NEWS.

Чемпионат мира должен пройти в Стокгольме с 24 по 27 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию в запланированные сроки.