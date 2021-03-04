Траньков: Алёна Косторная повторяет судьбу Евгении Медведевой

https://static.news.ru/photo/f457f980-7ccf-11eb-9402-96000091f725_660.jpg Алёна Косторная Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на возвращение чемпионки Европы в женском одиночном катании Алёны Косторной в группу Этери Тутберидзе. Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко подтвердил информацию о прекращении работы с 17-летней спортсменкой.

Я, в принципе, не думаю о возвращении Косторной. Второй момент: только Алёна может рассказать, правильным ли решением изначально было покидать Этери Тутберидзе. Я никак не отношусь к этому решению, просто новость, — сказал Траньков корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, Косторная пошла по пути двукратной обладательницы серебряных медалей Олимпийских игр Евгении Медведевой.

Алёна уже так или иначе повторяет судьбу Медведевой, но станет ли она двукратной вице-чемпионкой мира, не знаю, не Ванга, — добавил он.

Текущий сезон для Алёны Косторной завершён. Фигуристка заняла шестое место на финале Кубка России и не попадёт на чемпионат мира. Этот сезон откровенно не задался у спортсменки, которая появлялась на чемпионатах всего несколько раз и вызывала у экспертов множество вопросов.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала спортсменку извиниться на всю страну. По мнению тренера, перед возвращением в группу Этери Тутберидзе девушка должна искупить свою вину перед ней, писал NEWS.ru.