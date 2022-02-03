Трагедия Медведевой: как фигуристка проиграла главную битву в карьере

Уже завтра фигуристы сборной России начнут борьбу на Олимпиаде в Пекине, а пока соревнования в командном турнире не начались давайте вспомним самый эмоциональный эпизод с прошлых Игр в Пхёнчхане — противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Мировые рекорды в короткой, одинаковые баллы в произвольной, итоговый отрыв в 1,31 балла, золото Загитовой и слёзы Медведевой — женский турнир в Пхёнчхане подарил мировому фигурному катанию одну из самых ярких и запоминающихся дуэлей. Вспоминаем, как это было.

Доминирование Медведевой

Два с половиной сезона Евгения Медведева доминировала в женском одиночном катании. С того момента, как она вышла во взрослые соревнования (сезон-2015/16 стал первым взрослым для неё) ей не было равных. Она становилась дважды чемпионкой мира, дважды чемпионкой Европы, дважды выигрывала финал Гран-при и чемпионат России. Кроме этого, на счету Медведевой были мировые рекорды. Она была на высоте и совершенно недосягаема до остальных соперниц.

Все эти достижения, титулы, естественно, привели к тому, что на Женю Медведеву заранее повесели золотую медаль Олимпиады. За год до Игр это казалось неизбежным.

Сложный Олимпийский сезон

Но в Олимпийский сезон случилось непредвиденное. Причём как будто для самой Евгении Медведевой тоже. Из юниоров вышла Алина Загитова — её одногруппница по команде (обе фигуристки выступали под руководством Этери Тутберидзе). 15-летняя спортсменка была уже сильнее Медведевой. У неё была более сложная техническая база, она была более выносливой как в физическом, так и в эмоциональном плане. Статус вчерашней юниорки, постоянные разговоры о грядущей победе её одгногруппницы на Играх нисколько не смутили Алину ни походу сезона, ни на самой Олимпиаде.

Фигуристка Алина Загитова из России выступает в произвольной программе женского катания на чемпионате Европы по фигурному катанию 2018 года Igor Russak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Походу сезона-2017/18 Загитова шла без единого поражения. Она выиграла оба этапа Гран-при, финал серии, чемпионат страны и Европы. Следующим большим турниром 15-летней спортсменки стали Олимпийские игры. Как там всё разрешилось, вы знаете.

Здесь нужно отметить, что посреди сезона Евгения Медведева получила травму ноги. Из-за этого фигуристка пропустила финал Гран-при и чемпионат страны. Она вернулась только к домашнему чемпионату Европы. На нём стала второй, впервые пропустив Загитову вперёд

Момент истины

Впрочем, несмотря на сложный сезон, травму, сильную соперницу, Медведева всё равно считалась главным фаворитом в женских одиночных соревнованиях в Пхёнчане.

И стоит сказать, что к старту соревнований на Олимпиаде Женя смогла подойти почти в оптимальных кондициях. Эти слова подтверждает её мировой рекорд в короткой программе в Пхёнчхане. Правда, продержался он совсем недолго. Через считанные минуты на лёд вышла Загитова и установила новый мировой рекорд в короткой программе. Уже в первый соревновательный день обе фигуристки обозначали, что готовы бороться до конца.

Дальше — больше. Первой произвольную программу катала 15-летняя спортсменка. И тут случилось неожиданное. Загитова не смогла прицепить тройной риттбергер к тройному лутцу, но уже через пару минут она исправила ошибку, добавив риттбергер к одному из последних прыжков. Наверняка во время проката многие даже не заметили этой перестановки, настолько филигранно фигуристка всё подправила. За свой прокат юная ученица Тутберидзе получила 156,65 балла.

Закрывала соревнования Евгения Медведева. Она откатала свою программы под «Анну Каренину» без ошибок, отдала себя целиком и полностью прокату, а после финальной позы не смогла сдержать слёз. Уже на тот момент она понимала, что она выжила из себя максимум, но победа упущена.

Оценки, объявленные в «кисс энд край», это подтвердили. Судьи оценили произвольную программу Медведевой на 156,65 балла. Абсолютно беспрецедентный случай: обе российские фигуристки набрали одинаковые баллы за произвольную вплоть до сотых. Тем самым обладательницу Олимпийского золота определила короткая программа. А точнее разрыв в 1,31 балла — удивительная история.

Золото Загитовой стало первым для сборной России на Олимпиаде-2018 (это произошло к концу турнира, 23 февраля), но никто не радовался этому сполна. Ни тренеры, ни остальные участники сборной, ни сама Загитова. В недавнем монологе-воспоминании об Играх в Пхёнчхане Алина призналась, что вокруг витало ощущение, словно она забрала медаль у кого-то.

Евгения Медведева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Когда на арене объявили, что я — новая олимпийская чемпионка, я не верила. Была в смутном состоянии эйфории, но с долей понимания, что выиграла. Конечно, была ещё такая история, что я у кого-то там забрала медаль, из-за этого я не могла в полной мере радоваться. У меня смешанные ощущения были, не знаю, какие эмоции пересиливали. Там было всё абсолютно, — рассказала фигуристка.

Действительно, Олимпиада в Пхёнчхане вошла в историю не как день, когда выиграла Загитова, а, как день, когда проиграла Медведева. Женя мощно шла два с половиной сезона, но оступилась в самый решающий момент. Там в «кисс энд край» в Пхёнчхане она прекрасно понимала, что это была её последняя возможность взять золото Олимпиады. От того и были эти горькие слёзы разочарования.