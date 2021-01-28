Торжество здравого смысла: Щербакова и Трусова поборются за медали ЧМ

Нет сомнений в том, что все фигуристы ждали 28 января с особенным трепетом. В этот день должна была решиться судьба единственного выжившего большого международного турнира — чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию. Несмотря на негативные предпосылки, главный старт сезона удалось спасти (по крайней мере, на данный момент). Почему решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести чемпионат мира в запланированные сроки с 24 по 27 марта в Стокгольме имеет большое значение не только для России, рассказывает NEWS.ru.

Палач ISU сжалился

Причин, почему чемпионат мира могли отменить, было действительно немало. С главной из них вы прекрасно знакомы — имя ей COVID-19.

Злостный вирус, как мы знаем, очень сильно изменил жизнь всех и вся вокруг. Но там, где одни начали искать и находить новые формы существования, другие решили спрятаться подальше от проблемы и дожидаться того момента, когда всё само собой разрешится. Ко второму типу как раз можно отнести чиновников ISU, которые безжалостно и беспощадно один за другим уничтожали (в прямом смысле этого слова) большие старты по фигурному катанию.

Всё началось ещё в марте прошлого года, когда был отменён чемпионат мира 2020-го. Естественно, тогда это решение было воспринято с пониманием и даже позитивно. Но вряд ли кто-то на тот момент мог предположить, какой шлейф «трупов» за собой потащит этот турнир.

С начала марта ISU отменил 22 из 29 запланированных соревнований, наиболее крупными из которых стали чемпионат Европы, чемпионат мира среди юниоров, финал Гран-при, юниорская серия Гран-при, турнир четырёх континентов. И это в период, когда остальные виды спорта уже давным-давно стали жить почти полноценной жизнью. К слову, последний старт, чемпионат Европы — 2021, был отменён только в начале декабря.

Естественно, все эти решения вызывали большие опасения насчёт последнего крупного старта в этом году. Многие уже и не надеялись, что чемпионат мира будет проведён. Но на сей раз палач ISU сжалился (аллилуйя!). Что же вдруг повлияло на решение Международного союза конькобежцев?

Определяющую роль в этом вопросе сыграл COVID-19, точнее, наметившаяся положительная динамика в стране-организаторе. За считанные недели суточный показатель заболевших коронавирусом в Швеции с 30 тысяч снизился до четырёх тысяч. Следовательно, больше прикрываться ужасающей статистикой чиновники не могли — они были вынуждены сохранить чемпионат мира. И слава богу!

Сергей Булкин/NEWS.ru

Умирающая Европа

А теперь, почему это важно. Начнём с простого. Очередная отмена чемпионата мира могла с большой долей вероятности оставить целую плеяду талантливейших российских фигуристок без столь значимых медалей в карьере. Сейчас век спортсменов слишком короткий. Какой будет расстановка сил уже в следующем сезоне, не может предугадать никто. Та же Алёна Косторная ещё в прошлом году была безоговорочным лидером женского катания, а в этом даже не попадёт в прыжковый конкурс на развлекательном командном турнире, организованном Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Для таких фигуристок, как Анна Щербакова и Александра Трусова, этот чемпионат мира был нужен как воздух. Они смогли в этом непростом сезоне подготовиться и настолько, насколько это возможно, сохранить свои кондиции, поэтому заслуживают возможности побороться за медали ЧМ.

Но чемпионат мира нужен не только для того, чтобы наши спортсмены смогли за свой колоссальный труд получить достойное вознаграждение, но и чтобы просто-напросто спасти этот вид спорта.

Нам со своей колокольни может казаться, что всё вокруг хорошо и безоблачно. В России это действительно похоже на правду. Даже в столь непростой период ФФККР смогла спасти соревновательный год фигуристов. В начале сезона отечественные спортсмены рубились на этапах Кубка России, на многие старты были открыты двери для юниоров, сезон которых благодаря ISU был, по сути, уничтожен. А когда отменили чемпионат Европы, ФФККР придумала новые соревнования.

К сожалению, подобная активность (даже что-то, хоть немного напоминающее то, что происходило в России в нынешнем сезоне) была не у всех. По сути, кроме Японии и Америки ситуация с фигурным катанием была плачевной везде. В бедной Европе, где и без того в последние годы наблюдается сильный откат в этом виде спорта, последствия коронавируса просто-напросто грозились уничтожить даже то, что было.

Если бы чемпионат мира отменили, то для многих европейских стран это могло стать настоящим ударом. Неважно, каким образом выступает спортсмен из твоей страны. Сам факт того, что он представлен на турнире такого масштаба, уже является неким толчком к прогрессу. Да и сам спортсмен должен понимать, для чего он тренируется день за днём. Перед ним должна быть цель. В данном случае это чемпионат мира.

Российский тренер Алексей Мишин тоже убеждён, что решение провести ЧМ благоприятно скажется на всех.

Мир фигурного катания только выиграет от этого решения. Мне больше нечего добавить, — сказал Мишин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Нам тоже больше добавить нечего. Международный союз конькобежцев наконец поступил правильно. Главное теперь, чтобы коронавирус снова не разбушевался.