Только Валиева, только фигурное катание: итоги тяжёлого и скандального дня

Олимпийские игры окончательно вышли на финишную прямую, теперь это уже факт, ведь позади осталось то, чего ждали сильнее всего — женское фигурное катание. Этот вид спорта всегда вызывает самые бурные эмоции, но сейчас особенно, ведь столько скандалов и потрясений, сколько было в последнюю неделю — это многовато даже для фигурки. Подведём итоги четверга и заглянем в завтрашний день — в пятницу, 18 февраля.

Убивали и убили

Главный вопрос дня звучал так: как Камила Валиева справится с волнением во время произвольной программы после всего ада, что ей пришлось пережить в последние дни? Ответ оказался неутешительным: она даже близко не смогла показать свой максимум, допустив два падения и полностью завалив выступление. Чтобы взять золото, необязательно было показывать идеальное катание, хватило бы и хорошего, но с таким количеством ошибок Камила осталась даже без бронзы. И это — настоящая сенсация и трагедия одновременно.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила NEWS.ru, что Валиеву просто убили. Можно ли с ней спорить?

День Щербаковой

Что точно можно и нужно сделать — это порадоваться за двух других россиянок, которые вышли на лёд и показали настоящий класс. Анна Щербакова выдала феноменальное катание, идеально выполнила (за исключением одной помарки) все свои элементы и взяла олимпийское золото.

Не менее впечатляюще выступила и Александра Трусова, приземлившая по ходу произвольной программы рекордные пять четверных прыжков. Это позволило ей с четвёртого места переместиться на второе и завоевать серебряную медаль.

Трусова Александра(ОКР), Щербакова Анна (ОКР), Каори Сакамото (Япония)

Обе наши девушки сумели сделать то, что вообще является сутью профессионального спорта — показать абсолютный максимум в час X. Это под силу единицам.

Под впечатлением от выступления девушек остались депутаты Госдумы Виталий Милонов и Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. Они высказали NEWS.ru всё, что думали про сегодняшние прокаты, не стесняясь в выражениях.

Эмоции зашкалили

Что впечатлило не меньше, чем выступление фигруисток на льду - их же выступление за его пределами. Там после неудачного проката Валиевой началась настоящая драма. Слёзы бы никого не удивили, но дошло даже до физического контакта: Трусова оттолкнула Этери Тутберидзе, которая пыталась её утешить после оглашения результата в женских соревнованиях.

Ещё одна деревянная медаль

Камила Валиева Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

В шаге от бронзовой медали, помимо Валиевой, остановилась сегодня ещё одна российская спортсменка — конькобежка Ангелина Голикова. Она показала четвёртый результат в забеге на 1000 метров. До бронзы ей не хватило 0,1 секунды. Победительницей старта стала японка Михо Такаги. Второй результат показала Ютта Лердам из Нидерландов. Третье место заняла американка Британни Боу.

Старты пятницы

Хоккей

16:10 — Полуфинал

В пятницу внимание большинства российских спортивных болельщиков будет приковано к хоккею. Сборная России, пока на этом турнире выступающая неровно, будет проводить полуфинальный матч. Соперник — команда Швеции. Шансы подопечных Алексея Жамнова на выход в финал оцениваются в 53 процента. Игра ожидается тяжелейшая. Можно сказать, что за команду немного тревожно. Начало матча — в 16:10 мск.

Биатлон

12:00 — Мужчины, масс-старт, 15 км. Здесь у российской команды есть все шансы на медали.

Фигурное катание

13:30 — Пары, короткая программа.