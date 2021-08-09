«Только в одном случае»: юрист объяснил, могут ли протесты помочь Авериной

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, могут ли протесты Олимпийского комитета России (ОКР) повлиять на распределение медалей в художественной гимнастике.

Протест могут рассмотреть только до окончания Олимпиады. Она кончается сегодня. В истории был всего один прецедент, когда медали пересматривали, — на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, когда золотые медали разделили наши и канадские фигуристы. Если сегодня результат не изменят, он будет окончательным, — сказал Пацев NEWS.ru.

7 августа в Олимпийском комитете России (ОКР) пообещали обратиться в Международную федерацию гимнастики, чтобы добиться пересмотра распределения призовых мест в личном многоборье. Россиянка Дина Аверина сделала четыре упражнения без потерь, но проиграла 0,15 балла в борьбе за золото израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту.

В 2002 году впервые в истории Олимпийских игр был пересмотрен результат уже после вручения медалей. Тогда канадская пара Сале/Пелетье получила вторые золотые олимпийские медали. В итоге золотом были награждены как россияне Антон Сихарулидзе и Елена Бережная, занявшие первое место, так и канадцы.