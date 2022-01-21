«То ли чушка, то ли мушка»: Жулин снова высказался о небинарном фигуристе

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин назвал небинарного фигуриста из Америки Тимоти ЛеДюка «то ли чушка, то ли мушка, то ли неведома зверушка». Такой была реакция специалиста на критику в свой адрес по поводу его предыдущих высказываний об американском спортсмене, сообщает Sport24.

Ранее Жулин заявил, что он не хочет говорить об «уродах», комментируя новость о том, что Ледюк станет первым небинарным фигуристом на Олимпийских играх в Пекине. Его слова были негативно восприняты общественностью. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель призвала Международный союз конькобежцев (ISU) наказать российского тренера Александра Жулина за его высказывания.

Он не знает, кто он — женщина или мужчина. То ли чушка, то ли мушка, то ли неведома зверушка. А он такой с бородой, достаточно пластичный, — отметил Жулин.

По мнению специалиста, та форма толерантности, которая сформировалась в нашем обществе, может привести к негативным последствиям.

А если человек говорит: «Я могу только насиловать. В другом случае не получаю удовольствие. Мне нужно обязательно поймать женщину в парке. Иначе я несчастен». Вот к чему мы придем в конечном итоге, — заключил Жулин.

Тимоти Ледюк — американский фигурист, выступающий в паре с Эшли Кэйн-Гриббл. Ледюк ранее объявил, что не относит себя ни к женщинам, ни к мужчинам. На чемпионате США их дуэт занял третье место.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что спорт, в котором будут участвовать трансгендеры, станет несправедливым. Так она прокомментировала слова российского лидера Владимира Путина о том, что если на женские соревнования будут допущены сменившие пол мужчины, данный вид спорта перестанет существовать.