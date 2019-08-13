Форвард подмосковных «Химок» Янис Тимма в эксклюзивном интервью корреспонденту News.ru рассказал о том, как провёл летний отпуск, а также поделился своими мыслями относительно обновлённого состава команды.

— Как вы провели летний отпуск? У вас он получился не очень продолжительным, так как «Химки» пробились в финал Единой лиги ВТБ, играя до начала лета.

— Занимался восстановлением от травмы, которую получил в полуфинале турнира. Так что всё было направлено на поправку здоровья, это главная моя цель. Сейчас я готов на все сто процентов, очень хочу приступить к первым тренировкам с командой.

— Судя по вашему аккаунту в Instagram, вы ни на минуту не расставались с баскетбольным мячом в июне и июле. У вас даже свой лагерь был для молодых баскетболистов.

— Да, был лагерь, который я проводил второй год подряд. Очень хочу, чтобы подобное мероприятие стало регулярным. У нас занимались дети 15-18 лет, все те, кто там были — находились на высоком профессиональном уровне: либо приехали после завершения матчей своей сборной, либо остались вне национальной команды. Я хотел дать им какую-то дополнительную мотивацию и поддержку с моей стороны и моих гостей, которые приезжали и также делились своим опытом. Мы рассказывали, через что мы в своё время проходили, призывали ребят бороться до последнего и никогда не сдаваться.

В таком формате мы провели три дня, а затем один день сделали открытым для всех: любой желающий мог прийти и приобщиться к баскетболу. Не люблю как-то пиариться на таких событиях, всегда с большим удовольствием и с душой организую данное мероприятие. Думаю, что все остались довольны. Сейчас уже есть кое-какие задумки на следующий год, но пока надо концентрироваться на предстоящем сезоне.

— Большой был ажиотаж в лагере?

— Люди ждали, много писали по поводу лагеря. Не скажу, что народу было много. Тем более что у нас лето не особо солнечное, а там выдался выходной день с замечательной погодой — многие поехали отдохнуть на море. Но на открытую тренировку пришло человек 40. Людям было интересно, плюс я разыгрывал какие-то подарки, свои игровые майки. Делали различные конкурсы, в основном бросковые. Например, надо было реализовать бросок с каждой из предложенных точек. Кто справлялся с заданием — получал памятный приз. У детей глаза горели, очень им хотелось выиграть маечку. Такие моменты дарят мне радость.

Янис Тимма пресс-служба БК

— Видел, что вы пригласили к себе на мероприятие Сергея Карасёва. А кто ещё был?

— В этом году из представителей сборной России был только Карасёв. Приезжал Давис Бертанс, который сейчас выступает за «Вашингтон», а также Янис Блумс. Он в прошлом сезоне играл за «Парму», капитан сборной Латвии. Они были в лагере все три дня, активно общались с ребятами, отвечали на разные вопросы.

— Давайте теперь перейдём к клубным делам. «Химки» значительно обновились этим летом — в команде аж девять новичков. По именам чувствуется, что команда стала сильнее?

— Да, можно так сказать, но ведь не в этом же сила. Команда может быть и не со столь громкими на имена исполнителями, но главное то, что она показывает на паркете. Если мы сможем сыграться и показать то, на что способны — добьёмся многого в предстоящем сезоне. Сейчас главное — достичь командной игры, чтобы все бились друг за друга.

— Вы несколько лет назад выступали за «Зенит». Приятно, что сейчас из Санкт-Петербурга в Подмосковье перебрались сразу несколько ваших бывших одноклубников?

— Конечно. Я знал Андрея Десятникова, Евгения Валиева и Карасёва, они классные ребята. Мне кажется, что у меня не будет проблем с тем, чтобы найти с ними взаимопонимание на паркете, общий язык. Это большой плюс для меня. Да и все они — классные ребята и великолепные игроки.

— Когда приходит много новичков, то возрастает конкуренция. Как к этому относитесь?

— Я не боюсь конкуренции. Это ведь хорошо, когда рядом есть баскетболисты высокого уровня, они тебя подталкивают развиваться и становиться лучше. Для «Химок» и для меня лично всё это большой плюс.

— Чем вас, кстати, подкупили химчане, что вы согласились подписать с ними двухлетнее соглашение?

— Доверие. Когда люди говорят одно, а делают другое — это плохо. Но в «Химках» я увидел замечательное отношение ко мне. Вся команда, весь административный состав всегда были открыты, относились ко мне с душой. Всё для нас сложилось сразу, не надо было искать каких-то подходов друг к другу, притираться к коллективу. Я не рассматривал других вариантов, так как хотел остаться в «Химках». И в итоге мы подписали полноценный контракт.

— До старта сезона в Единой лиге ВТБ осталось около полутора месяцев. Достаточный срок для того, чтобы хорошо подготовиться и сыграться?

— Да, вполне достаточный. Время у нас есть, надо начать с самых мелочей и постепенно дойти до того, чтобы скорректировать общий рисунок игры «Химок».

— Сколько времени потребуется на то, чтобы все новички смогли адаптироваться, а «Химки» стали показывать тот баскетбол, на который способны?

— На этот вопрос сложно конкретно ответить. Всё будет зависеть от нас самих. Я тут говорю не только о каких-то игровых факторах, но и о человеческих. Нам надо подстроиться, притереться друг к другу, наработать связи. Достаточно трудно назвать какую-то конкретную дату, но я не думаю, что это займёт большое количество времени.