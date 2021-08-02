Тимановская призвала ввести санкции портив тренера и провести расследование

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась вернуться на родину после отзыва её заявки с Олимпийских игр, призвала ввести санкции против тренера и провести расследование на тему её отстранения от Игр. Её слова приводит агентство Associated Press.
По данным источника, спортсменка
Скандал с Тимановской вспыхнул после её критики в адрес спортивных чиновников из Белоруссии. Легкоатлетка приехала в Токио, чтобы выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Когда оказалось, что белорусской команде не хватает спортсменок для участия в эстафете 4×400 метров, в состав включили Тимановскую, не известив её об этом. Легкоатлетке это не понравилось. Её решили вернуть на родину досрочно, однако в аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции.
Ранее сообщалось, что Арсений Зданевич, муж белорусской бегуньи Кристины Тимановской, ответил на вопрос о связях их семьи с белорусской оппозицией и противниками президента страны Александра Лукашенко.