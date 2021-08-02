Тимановская призвала ввести санкции портив тренера и провести расследование

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась вернуться на родину после отзыва её заявки с Олимпийских игр, призвала ввести санкции против тренера и провести расследование на тему её отстранения от Игр. Её слова приводит агентство Associated Press.

По данным источника, спортсменка потребовала либо ввести санкции против главного тренера, либо найти человека, который отдал приказ, чтобы её отстранили от Олимпийских игр.

Скандал с Тимановской вспыхнул после её критики в адрес спортивных чиновников из Белоруссии. Легкоатлетка приехала в Токио, чтобы выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Когда оказалось, что белорусской команде не хватает спортсменок для участия в эстафете 4×400 метров, в состав включили Тимановскую, не известив её об этом. Легкоатлетке это не понравилось. Её решили вернуть на родину досрочно, однако в аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции.

Ранее сообщалось, что Арсений Зданевич, муж белорусской бегуньи Кристины Тимановской, ответил на вопрос о связях их семьи с белорусской оппозицией и противниками президента страны Александра Лукашенко.