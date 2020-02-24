https://static.news.ru/photo/cda56314-56fa-11ea-a599-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал руководство Международной федерации биатлона (IBU) из-за ситуации, которая произошла на чемпионате мира с российским биатлонистом Александром Логиновым.

Случившееся с Логиновым в Италии — вина исполкома IBU и президента Далина. Если IBU не имеет никакого отношения к обыскам, тогда подайте в отставку и уйдите! Вы испортили праздник. Далину я больше руки никогда не подам, — цитирует Тихонова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью, накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.