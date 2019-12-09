https://static.news.ru/photo/df53256e-1a74-11ea-bffb-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от крупных международных стартов.

Для меня решение исполкома WADA предсказуемое. Я предупреждал об этом много лет назад и в Министерстве спорта, и в Олимпийском комитете России. Тогда говорили, что я гоню пургу. Но сейчас из-за бездействия чиновников пострадают невиновные спортсмены. Так у нас всегда бывает и во времена бойкотов Олимпиад, и сейчас, — рассказал Тихонов NEWS.ru.

Тихонов также отметил, что посыл президента о допинговых проблемах два года назад в Красноярске был проигнорирован, а к его словам отнеслись наплевательски. Сейчас, по мнению биатлониста, необходимо приложить все силы, чтобы защитить право «чистых» спортсменов участвовать в соревнованиях, но в России некому этим заниматься.

Как писал NEWS.ru, решение WADA по России вступит в силу через 21 день.